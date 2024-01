Arch Bio Aktie: Was könnte passieren?

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Arch Bio als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Arch Bio-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 62,5, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 52,56, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit das Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Aktuell stand auch die Aktie von Arch Bio im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Arch Bio. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Arch Bio mittlerweile auf 1,69 CAD, während die Aktie selbst einen Kurs von 1,44 CAD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -14,79 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 1,28 CAD, was die Aktie mit +12,5 Prozent Abstand aus dieser Sicht als "Gut" einstuft. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Neutral" vergeben.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 208. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Arch Bio zahlt die Börse 208,21 Euro. Dies sind 1077 Prozent mehr als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 17. Aus diesem Grund ist der Titel überbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Schlecht" eingestuft.