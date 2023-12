Arch Bio Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Aktienkurs von Arch Bio hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -47,5 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -26,18 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -21,32 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -21,28 Prozent im letzten Jahr hatte, liegt Arch Bio mit 26,22 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -15,7 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 1,72 CAD mit dem aktuellen Kurs (1,45 CAD) vergleicht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 1,21 CAD, so liegt der letzte Schlusskurs darüber (+19,83 Prozent). Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis und insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für das Unternehmen.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einschätzungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. In den sozialen Medien wurden vor allem negative Meinungen zur Aktie von Arch Bio veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit negativen Themen rund um das Unternehmen. Dies führt insgesamt zu einer "Schlecht"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.