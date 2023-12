Arch Bio Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Aktienanalyse: Arch Bio mit gemischten Signalen

Investoren, die derzeit in die Aktie von Arch Bio investieren, sollten sich bewusst sein, dass das Unternehmen derzeit keine Dividende ausschüttet. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen bedeutet dies einen geringeren Ertrag von 1,9 Prozentpunkten, was die Dividendenrendite auf 0 % drückt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs von 1,45 CAD eine Entfernung von -17,14 Prozent vom GD200 (1,75 CAD), was ein "Schlecht"-Signal darstellt. Im Gegensatz dazu weist der GD50 einen Kurs von 1,16 CAD auf, was ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Arch Bio-Aktie gibt gemischte Signale. Der RSI der letzten 7 Tage hat einen Wert von 62, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 28,28 liegt. Hier zeigt sich, dass die Arch Bio-Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält die Aktie nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf fundamentale Analysen ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arch Bio mit einem Wert von 208,21 deutlich höher als das Branchenmittel der Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen. Das Branchen-KGV liegt bei 17,77, was zu einer Überbewertung des Unternehmens um 1072 Prozent führt. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse von Arch Bio gemischte Signale, sowohl in Bezug auf technische als auch fundamentale Indikatoren. Investoren sollten diese Informationen bei ihren Anlageentscheidungen berücksichtigen.