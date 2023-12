Arch Bio Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Aktienkurs von Arch Bio verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -49,66 Prozent. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche im Durchschnitt um -25,64 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -24,02 Prozent für Arch Bio bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -21,93 Prozent erzielte, lag Arch Bio um 27,73 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende weist Arch Bio eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen"-Branche hat eine Dividendenrendite von 1,9 Prozent, was zu einer Differenz von -1,9 Prozent zur Arch Bio-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Aktie von der Redaktion in Bezug auf ihre Dividendenpolitik als "Schlecht" eingestuft.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) ist festzustellen, dass Arch Bio derzeit sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wird. Der 7-Tage-RSI beträgt 28,21 Punkte, während der 25-Tage-RSI 26,97 Punkte aufweist. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie in Bezug auf den RSI eine "Gut"-Bewertung.

In fundamentalen Analysen wird die Arch Bio-Aktie aufgrund ihres hohen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 208,21 als überbewertet eingestuft. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Segment "Life Sciences Werkzeuge und Dienstleistungen" mit einem KGV von 16,83 liegt das KGV von Arch Bio insgesamt 1137 Prozent höher. Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung "Schlecht".