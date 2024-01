Arcelormittal ist zurück!

Arcelormittal-Aktie mit positiven Entwicklungen in verschiedenen Bereichen

Die Arcelormittal-Aktie hat im vergangenen Jahr eine beeindruckende Rendite von 105,45 Prozent erzielt, was sie im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") um 105,45 Prozent über dem Durchschnitt positioniert. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt 0 Prozent, und Arcelormittal liegt aktuell 105,45 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment für die Arcelormittal-Aktie ist positiv, was sich durch vorwiegend positive Meinungen in den sozialen Medien zeigt. Trotzdem gab es in den letzten Tagen kaum Diskussionen über positive oder negative Themen rund um Arcelormittal, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Analytische Studien zeigen, dass vor allem "Gut"-Signale abgegeben wurden, insgesamt vier Signalen (0 Schlecht, 4 Gut). Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Aus charttechnischer Sicht zeigt sich ein gemischtes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Arcelormittal-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 24,23 EUR, und der letzte Schlusskurs (24,72 EUR) weicht um +2,02 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein positiveres Bild, da der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0,98 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert (0,83) für diese Aktie liegt. Daher erhält Arcelormittal von den Analysten eine "Neutral"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt zeigt sich, dass die Arcelormittal-Aktie in verschiedenen Bereichen positive Entwicklungen verzeichnet, was Anlegern und Analysten eine optimistische Einschätzung ermöglicht.