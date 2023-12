Arcelormittal South Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Der RSI für Arcelormittal South Africa liegt bei 49,34, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 52,52 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Arcelormittal South Africa ist insgesamt negativ. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen zwei Wochen wider, was zu der Gesamteinschätzung "neutral" führt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arcelormittal South Africa 1, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf Dividenden schüttet Arcelormittal South Africa derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Die Dividendenpolitik der Aktie wird daher als "Schlecht" eingestuft, aufgrund eines Unterschieds von 5,26 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt (0 % gegenüber 5,26 %).