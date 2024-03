Arcelormittal South Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Arcelormittal South Africa wird im Vergleich zum Branchendurchschnitt (Metalle und Bergbau) als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 1,18, was einem Abstand von 99 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 95,88 entspricht. Aufgrund dieser fundamentalen Werte wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Arcelormittal South Africa wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat kaum Änderungen gezeigt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für Arcelormittal South Africa in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der letzten 7 Tage für die Arcelormittal South Africa-Aktie beträgt 69, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Arcelormittal South Africa.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Arcelormittal South Africa derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 0,09 EUR, womit der Kurs der Aktie (0,057 EUR) um -36,67 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage weist eine Abweichung von -5 Prozent auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung als "Neutral" für Arcelormittal South Africa.