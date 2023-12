Arcelormittal South Aktie: Was kann da noch kommen?

Arcelormittal South Africa hat derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,28 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Metalle und Bergbau"-Branche.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 1,18, was 99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 102 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie der Arcelormittal South Africa derzeit unterbewertet ist, was zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Stimmung und die Diskussion über die Aktie in den sozialen Medien.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral, was zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Anleger führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Arcelormittal South Africa in Bezug auf die Dividende, das KGV, das Sentiment und die Anleger-Stimmung.