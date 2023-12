Arcelormittal South Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Der südafrikanische Stahlhersteller Arcelormittal South Africa verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,34 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird die Aktie mit einem Wert von 36,07 als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 52 deutet darauf hin, dass die Aktie als neutral betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Einstufung als "Neutral" bewertet.

Die Anlegerstimmung gegenüber Arcelormittal South Africa ist überwiegend negativ, wie die Diskussion in den sozialen Medien zeigt. Sowohl in den Diskussionen als auch in den neuesten Nachrichten dominierten negative Themen, während positive Diskussionen nicht zu verzeichnen waren. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Arcelormittal South Africa daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Fundamental betrachtet weist die Aktie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,18 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 102 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" bezeichnet und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".