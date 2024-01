Arcelormittal South Aktie: Selbst Profis sind hier gestolpert …

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, gibt Auskunft über die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Arcelormittal South Africa liegt bei 63,46, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 46, was ebenfalls auf eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation hinweist und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Einstufung für diese Kategorie daher als "Neutral" vergeben.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 1,18 und liegt damit 99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 102. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Arcelormittal South Africa auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den beiden vergangenen Wochen häufen sich deutlich die negativen Meinungen, und überwiegend wurden in den vergangenen Tagen negative Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Informationen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft. Zusammengefasst ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Arcelormittal South Africa bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.

Die Dividendenrendite für Arcelormittal South Africa beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.