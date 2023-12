Arcelormittal South Aktie: Ruhe bewahren!

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

Die technische Analyse zeigt, dass die Arcelormittal South Africa Aktie mit einem Kurs von 0,0475 EUR derzeit -20,83 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Bezogen auf die vergangenen 200 Tage wird die Bewertung ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -60,42 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Die Dividendenrendite, die das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs misst und üblicherweise in Prozent angegeben wird, beträgt für Arcelormittal South Africa derzeit 0 Prozent. Dies liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie, daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Arcelormittal South Africa von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, während in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Was das Sentiment und den Buzz betrifft, konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden. Weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge wurde festgestellt, weshalb die Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating bewertet wird.