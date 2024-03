Arcelormittal South Aktie: Immer langsam!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Arcelormittal South Africa-Aktie war in den letzten zwei Wochen eher neutral. Es gab weder positive noch negative Ausschläge in den Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben.

Aufgrund dieses neutralen Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Sentiments. Das Anleger-Stimmungsbarometer ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Arcelormittal South Africa.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,09 EUR für den Schlusskurs der Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,059 EUR, was einem Unterschied von -34,44 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet.

Auch der 50-Tages-Durchschnitt wird bei der Charttechnik berücksichtigt. Der aktuelle Schlusskurs (0,06 EUR) liegt nahe dem gleitenden Durchschnitt (-1,67 Prozent), was eine "Neutral"-Bewertung für die Aktie ergibt.

Im fundamentalen Bereich weist die Arcelormittal South Africa-Aktie ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,18 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Dieser verhältnismäßig niedrige Wert führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeigt für die Arcelormittal South Africa-Aktie aktuell einen Wert von 56,52 an, was als "Neutral" eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 47 führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt ergibt sich für die RSI eine Einstufung von "Neutral".