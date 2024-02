Arcelormittal South Aktie: Da braut sich was zusammen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arcelormittal South Africa liegt aktuell bei 1,18, was 99 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 94 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und deshalb eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 0 Prozent, was 5,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau, 5,19) liegt. Daher erhält Arcelormittal South Africa eine "Schlecht"-Bewertung für diese Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite wird berechnet, indem die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs gesetzt wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Arcelormittal South Africa-Aktie bei 0,1 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,053 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -47 Prozent zum GD200 und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,06 EUR, was einer Distanz von -11,67 Prozent entspricht und auch zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird der Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien über den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Arcelormittal South Africa diskutiert, mit vier grünen Tagen im Stimmungsbarometer und keinen negativen Diskussionen. Die Anleger waren größtenteils neutral an insgesamt einem Tag eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen zeigen sich die Anleger überwiegend an positiven Themen interessiert. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.