Arcelormittal South Africaadr Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen und zeichnet dies auf. Für Arcelormittal South Africa zeigt der RSI einen aktuellen Wert von 36,07 an, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Signal als "Neutral" eingestuft. Wenn man die relative Bewegung auf 25 Tage ausdehnt (RSI25), ergibt sich ein Wert von 52, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch hier lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich eine neutrale Einstufung für den RSI.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arcelormittal South Africa liegt mit einem Wert von 1,18 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche, was bedeutet, dass die Aktie relativ günstig erscheint. Im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" beträgt der Abstand zum Durchschnittskgv 99 Prozent. Aufgrund des niedrigen KGV erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Arcelormittal South Africa derzeit eine Rendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,34 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, da der aktuelle Schlusskurs von 0,0575 EUR um -52,08 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht. Die Betrachtung der letzten 50 Handelstage liefert hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt.

Zusammenfassend erhält die Arcelormittal South Africa-Aktie daher eine neutrale Bewertung für die einfache Charttechnik.