Arcelormittal South Africaadr Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Die technische Analyse der Arcelormittal South Africa-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,12 EUR liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 0,088 EUR weicht somit um -26,67 Prozent ab, was charttechnisch gesehen als "Schlecht" bewertet wird. Hingegen liegt der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen bei 0,06 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt über dem gleitenden Durchschnitt um +46,67 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Arcelormittal South Africa-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) wird Arcelormittal South Africa als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 1,18, was einen Abstand von 99 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 102,47 bedeutet. Daher ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität in Beiträgen oder Diskussionen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Arcelormittal South Africa-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 0 Prozent, was 5,35 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Arcelormittal South Africa-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Arcelormittal South Africa-Aktie, mit verschiedenen Bewertungen auf Basis von technischer Analyse, Fundamentaldaten, Sentiment und Dividendenpolitik.