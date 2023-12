Arcelormittal South Africaadr Aktie: Ist es vollbracht?

Weitere Suchergebnisse zu "ArcelorMittal":

Die Arcelormittal South Africa hat in den letzten Tagen einen Kurs von 0,0475 EUR erreicht, was -20,83 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei -60,42 Prozent, wodurch die Einstufung ebenfalls als "Schlecht" erfolgt. Insgesamt wird die Aktie in beiden Zeiträumen charttechnisch als "Schlecht" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde die Arcelormittal South Africa überwiegend positiv von privaten Nutzern in sozialen Medien bewertet. Demgegenüber gab es in den vergangenen Tagen jedoch überwiegend negative Themen rund um den Wert. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für die Arcelormittal South Africa beträgt 67,24, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 63,36 und ergibt somit auch eine Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher ein Rating als "Neutral".

Die aktuelle Dividendenrendite für Arcelormittal South Africa beträgt 0 Prozent im Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs. Dies liegt nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie und führt zu einer "Neutral"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.