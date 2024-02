Arcelormittal South Africaadr Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Analyse des Sentiments und des Buzz um die Aktie von Arcelormittal South Africa liefert interessante Einblicke. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Von fundamentaler Seite betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie von Arcelormittal South Africa bei einem Wert von 1. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" liegt die Aktie damit unter dem Durchschnitt, was zu einer gut Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses eine negative Einschätzung. Der GD200 liegt bei 0,1 EUR, während der Kurs der Aktie bei 0,052 EUR liegt, was einer Abweichung von -48 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage zeigt eine negative Abweichung von -13,33 Prozent, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ebenfalls eine negative Bewertung. Die Dividendenrendite liegt bei 0 %, was einen geringeren Ertrag im Vergleich zum Branchendurchschnitt bedeutet. Somit fällt die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens ebenfalls schlecht aus.