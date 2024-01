Arcelormittal-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Arcelormittal-Aktie: Dividendenrendite, Sentiment und technische Analyse im Fokus

Die Arcelormittal-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,98 Prozent auf, was einen leicht höheren Wert als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent darstellt. In der Kategorie Dividende erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Arcelormittal. Es gab keine deutliche Verschiebung zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Arcelormittal wurde deutlich weniger diskutiert als normal, außerdem ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs der Arcelormittal-Aktie von 25,51 EUR deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 24,26 EUR liegt. Dies entspricht einer Differenz von +5,15 Prozent und führt zu einem "Gut"-Rating. Auch bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating, da der letzte Schlusskurs (23,02 EUR) um +10,82 Prozent über diesem Wert liegt.

In Bezug auf den Branchenvergleich des Aktienkurses hat Arcelormittal in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 105,45 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um 0 Prozent lagen. Dies bedeutet eine Outperformance von +105,45 Prozent im Branchenvergleich für Arcelormittal. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Aktie mit 105,45 Prozent über dem Durchschnittswert von 0 Prozent im letzten Jahr, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Arcelormittal-Aktie, mit einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf die Dividendenrendite und dem Sentiment, sowie einem "Gut"-Rating in der technischen Analyse und im Branchenvergleich des Aktienkurses.