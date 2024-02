Arcelormittal Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Das Unternehmen Arcelormittal schüttet eine Dividendenrendite von 0,98 % aus, was 0,98 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt von 0 %. Dies führt zu einer neutralen Einstufung des Unternehmens.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zu Arcelormittal nur eine schwache Aktivität hervorgebracht hat. Daher erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine negative Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Bewertung für Arcelormittal in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Die technische Analyse zeigt, dass Arcelormittal derzeit ein positives Rating hat. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 24,09 EUR, während der Kurs der Aktie bei 25,365 EUR liegt, was einer Abweichung von +5,29 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Einstufung. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 25,04 EUR, was einer Abweichung von +1,3 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Arcelormittal daher ein positives Rating auf Basis der technischen Analyse.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arcelormittal bei 5,06, was ähnlich dem Branchendurchschnitt von 0 % ist. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des Unternehmens auf fundamentalen Grundlagen.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für Arcelormittal in Bezug auf Dividende, Sentiment und Buzz, technische Analyse und fundamentale Kriterien.