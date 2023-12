Arcelormittal Aktie: Das wir das noch mal erleben dürfen!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, ist ein wichtiges Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Für Arcelormittal weist der RSI eine Ausprägung von 1,07 auf, was als "Gut" eingestuft wird. Auch der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich auf 8 und führt somit zu einer positiven Bewertung. Zusammen ergibt sich ein Gesamtbild, das zu einem Rating "Gut" führt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In Bezug auf Arcelormittal war die Diskussion in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, was zu einer heutigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Arcelormittal in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von 105,45 Prozent erzielt hat, was im Vergleich zum Durchschnitt der Branche "Metalle und Bergbau" als sehr gut eingestuft wird.

Neben dem Branchenvergleich spielt auch die fundamentale Bewertung eine Rolle. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arcelormittal beträgt 5, was die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unter- noch überbewertet erscheinen lässt. Daher erhält sie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

