Arcelormittal Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Arcelormittal: Aktienanalyse und Bewertung

Die Dividendenrendite von Arcelormittal liegt bei 0,98 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt für Metalle und Bergbau von 0 % liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung des Unternehmens.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat Arcelormittal im letzten Jahr eine Rendite von 105,45 % erzielt, was 105,45 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie in den sozialen Medien haben sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung führt. Jedoch wurde auch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer neutralen Gesamtbewertung für Arcelormittal führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Arcelormittal-Aktie derzeit mit einem Relative Strength Index (RSI) von 83,43 überkauft ist, was als schlechtes Signal interpretiert wird. Wenn der RSI auf 25 Tage ausgedehnt wird, ergibt sich jedoch ein Wert von 16, was darauf hinweist, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die RSI-Bewertung daher als neutral eingestuft.