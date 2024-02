Arcelormittal Aktie: Das war ja klar …

Arcelormittal hat eine Dividendenrendite von 0,98 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie neutral eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein täglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs ergibt.

Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was positiv bewertet wird. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen war jedoch durchschnittlich, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Arcelormittal-Aktie daher eine gute Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 für Arcelormittal deuten darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie in diesem Bereich neutral bewertet.

Die 200-Tage-Linie der Arcelormittal verläuft bei 24,1 EUR, was eine gute Einstufung ergibt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 25,63 EUR, was einem Abstand von +6,35 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 25,15 EUR, was einer neutralen Bewertung entspricht. Insgesamt wird die Arcelormittal-Aktie daher positiv eingestuft.