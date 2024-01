Arcelormittal Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Dividendenrendite von Arcelormittal liegt derzeit bei 0,98 Prozent, was nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies bedeutet eine Differenz von +0,98 Prozent im Vergleich zum Branchenwert von 0 Prozent. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion neutral bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arcelormittal liegt bei 5, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Metalle und Bergbau"-Branche auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent) liegt. Aufgrund fundamentaler Kriterien wird Arcelormittal daher neutral bewertet, da die Aktie weder unter- noch überbewertet ist.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen über Arcelormittal besonders negativ diskutiert. An einem Tag dominierten positive Themen, während an neun Tagen die negativen Themen überwogen. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war das Interesse der Anleger hauptsächlich an negativen Themen. Daher erhält die Aktie heute eine schlechte Bewertung, obwohl automatische Analysen der Kommunikation auf eine überwiegend positive Stimmung hinweisen. Insgesamt wird Arcelormittal daher neutral bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte Arcelormittal in den letzten 12 Monaten eine Performance von 105,45 Prozent, was eine Outperformance von +105,45 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche (0 Prozent) bedeutet. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite von Arcelormittal um 105,45 Prozent über dem Durchschnitt. Daher erhält das Unternehmen ein gutes Rating in dieser Kategorie.