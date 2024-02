Arcelormittal Aktie: Das ist Wahnsinn!

Arcelormittal-Aktie mit starker Performance

Die Arcelormittal-Aktie hat im vergangenen Jahr eine beachtliche Rendite von 105,45 Prozent erzielt, was deutlich über dem Durchschnitt (0 Prozent) für Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Metalle und Bergbau" von 0 Prozent liegt Arcelormittal aktuell 105,45 Prozent darüber. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Performance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass Arcelormittal weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI auf 7- (34,96 Punkte) als auch auf 25-Tage-Basis (41,67 Punkte) erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei die Diskussion an fünf Tagen von positiven Themen geprägt war und an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf Arcelormittal ausgetauscht. Auf der Basis großer historischer Datenmengen wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend Kaufsignale festgestellt, was zu einer "Gut" Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Arcelormittal mit 26,535 EUR einen Abstand von +10,2 Prozent zur 200-Tage-Linie (GD200) von 24,08 EUR aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 24,92 EUR liegt die Aktie mit einer Differenz von +6,48 Prozent im "Gut"-Bereich.

Insgesamt erhält die Arcelormittal-Aktie daher eine positive Bewertung in Bezug auf ihre Performance und das Anleger-Sentiment.