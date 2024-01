Arcelormittal Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arcelormittal beträgt 5, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 0) auf einem ähnlichen Niveau liegt. Somit kann Arcelormittal als weder unterbewertet noch überbewertet angesehen werden und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Hinsicht.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie von Arcelormittal eine Rendite von 105,45 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt eine Rendite von 0 Prozent erzielten, bedeutet dies eine Outperformance von +105,45 Prozent. Im Vergleich dazu hatte der "Materialien"-Sektor insgesamt eine mittlere Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr. Arcelormittal übertraf diesen Durchschnittswert um 105,45 Prozent. Aufgrund dieser überdurchschnittlichen Leistung erhält Arcelormittal in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment basiert die Bewertung auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Arcelormittal besonders negativ diskutiert. An einem Tag dominierten positive Themen, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen die negativen Themen, weshalb die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung erhält. Analysen der Kommunikation ergaben jedoch, dass in letzter Zeit hauptsächlich "Gut"-Signale im Vordergrund standen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält Arcelormittal insgesamt eine "Neutral"-Bewertung im Anleger-Stimmungsbarometer.

Die Dividendenrendite von Arcelormittal liegt derzeit bei 0,98 Prozent und damit nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies bedeutet eine Differenz von +0,98 Prozent im Vergleich zur Branche. Basierend auf diesem Ergebnis erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.