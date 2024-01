Arcelormittal Aktie: Ein einmaliger Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. In Bezug auf die Arcelormittal-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 81, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überkauft ist. Daher wird ein "Schlecht"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 38,31, was bedeutet, dass Arcelormittal weder überkauft noch überverkauft ist. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen der Stimmung oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien zu Arcelormittal festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den Diskussionen in den sozialen Medien stand zuletzt auch die Aktie von Arcelormittal im Fokus, wobei überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Trotzdem war in den letzten Tagen weder eine starke Auseinandersetzung mit positiven noch mit negativen Themen rund um Arcelormittal zu erkennen. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung. Weitergehende Untersuchungen zeigen, dass insbesondere "Gut"-Signale abgegeben wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Dividendenrendite für Arcelormittal beträgt bezogen auf das Kursniveau 0,98 Prozent und liegt damit nur leicht über dem Mittelwert (0,83) für diese Aktie. Unsere Analysten vergeben daher eine "Neutral"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens.