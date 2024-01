Arcelormittal Aktie: Der absolute Durchbruch ist da!

Arcelormittal wurde in den letzten zwei Wochen von den hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Analyse der verschiedenen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Darüber hinaus wurden auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert, und es wurde ein "Gut"-Signal gefunden. Auf Basis dieser Auswertung wird dem Unternehmen daher eine "Gut"-Empfehlung zugeordnet. Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie von Arcelormittal ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,06 auf, was auf den ersten Blick preisgünstig erscheint. Dieser Wert liegt auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Arcelormittal in den vergangenen 12 Monaten eine Rendite von 105,45 Prozent erzielt, was mehr als 105 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die Rendite von Arcelormittal mit 105,45 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.