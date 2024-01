Arcelormittal Aktie: Wirklich lohnenswert?

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Arcelormittal derzeit um +2,35 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 jedoch nur +0,06 Prozent, was zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Arcelormittal beträgt derzeit 0,98 Prozent in Bezug auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert (0,83) für diese Aktie liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Arcelormittal eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung bei Arcelormittal festgestellt. Dies zeigt sich in einer höheren Aufmerksamkeit über das Unternehmen und positiven Auffälligkeiten im Stimmungsbild, weshalb dieses Kriterium mit "Gut" bewertet wird. Insgesamt erhält Arcelormittal daher für diese Stufe ein "Gut".

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arcelormittal beträgt 5, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" neutral ist. Die Aktie wird daher aus fundamentalen Gesichtspunkten als "Neutral" eingestuft.