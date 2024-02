Arcelormittal Aktie: Wie ist das denn jetzt passiert?

Der internationale Stahlproduzent Arcelormittal schüttet derzeit nur leicht höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Der Unterschied beträgt 0,98 Prozentpunkte (0,98 % gegenüber 0 %). Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Neutral" eingestuft.

Die Einschätzung von Aktienkursen kann nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten erfolgen, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der allgemeinen Stimmung. Unsere Analysten haben die Meinungen in sozialen Medien zu Arcelormittal untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare negativ war. Allerdings wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Arcelormittal in den sozialen Medien diskutiert. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft. Darüber hinaus wurde die Analyse durch die Betrachtung von Handelssignalen erweitert. Dabei wurden acht konkret berechnete Signale berücksichtigt (7 "Gut", 1 "Schlecht"), was zu einer insgesamt "Gut" Bewertung auf der Ebene der Handelssignale führt. Somit lässt sich festhalten, dass Arcelormittal hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" einzustufen ist.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Arcelormittal derzeit auf 24,1 EUR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 24,315 EUR liegt. Dies führt zu einer "Neutral" Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +0,89 Prozent liegt. Im Gegensatz dazu beträgt der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit 25,22 EUR, was bedeutet, dass die Aktie aus dieser Sicht mit einem Abstand von -3,59 Prozent ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In den sozialen Medien war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Arcelormittal zu verzeichnen, was zu einem negativen Stimmungsbarometer und einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Die Intensität und Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Arcelormittal wurde deutlich weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hindeutet und zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.