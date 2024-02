Arcelormittal Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Arcelormittal wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage mit 84,73 Punkten bewertet, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 48,6, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Arcelormittal derzeit eine Rendite von 0,98 % auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 0 % liegt und daher als neutral eingestuft wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Arcelormittal mit 24,42 EUR derzeit -3,06 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage beträgt +1,33 Prozent, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arcelormittal einen Wert von 5 auf, was in ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt liegt und daher zu einer neutralen Bewertung führt. Basierend auf dieser Analyse erhält Arcelormittal insgesamt eine neutrale Bewertung.