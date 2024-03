Arcelormittal Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Der Aktienkurs von Arcelormittal hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" eine Rendite von 105,45 Prozent erzielt, was mehr als 105 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der "Metalle und Bergbau"-Branche liegt die mittlere Rendite bei 0 Prozent, und auch hier übertrifft Arcelormittal mit 105,45 Prozent deutlich den Durchschnitt. Dies führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie im vergangenen Jahr.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) wird Arcelormittal auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der RSI7 liegt aktuell bei 65,96 Punkten, was darauf hinweist, dass Arcelormittal weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt weniger Schwankungen, und auch hier ist Arcelormittal weder überkauft noch überverkauft (Wert: 58,13). Damit wird das Wertpapier für den RSI25 ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält das Arcelormittal-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Netz zeigen, dass Arcelormittal eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Arcelormittal in diesem Bereich die Gesamtbewertung: "Gut".

Fundamental betrachtet hat Arcelormittal ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,06, was auf den ersten Blick als preisgünstig erscheint. Dieser Wert liegt auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche, was zu einer "Neutral"-Einstufung auf Basis fundamentaler Kriterien führt.