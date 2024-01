Arcelormittal Aktie: Was kann da noch kommen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arcelormittal liegt bei 5,06, was auf den ersten Blick günstig erscheint. Im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" ist der Unterschied jedoch minimal, wodurch die Aktie auf fundamentaler Basis als "Neutral" eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ, während in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Basierend auf dieser Auswertung erhält Arcelormittal eine "Neutral"-Einstufung, zusammen mit 1 Gut-Signal.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Arcelormittal-Aktie kurzfristig überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis wird sie jedoch als überverkauft eingestuft, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine geringe Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate. Daher wird Arcelormittal für diese weichen Faktoren als insgesamt "Schlecht" eingestuft.