Arcelormittal Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der Aktienkurs von Arcelormittal hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine bemerkenswerte Rendite von 105,45 Prozent erzielt. Dies entspricht einer Überrendite von mehr als 105 Prozent. Im Vergleich dazu liegt die mittlere Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche in den vergangenen 12 Monaten bei 0 Prozent. Auch hier übertrifft Arcelormittal mit seiner Rendite von 105,45 Prozent deutlich den Branchendurchschnitt. Diese herausragende Entwicklung hat dazu geführt, dass die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Aktienkurs von 24,985 EUR um 3,76 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 24,08 EUR liegt. Daher erhält die Arcelormittal-Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs (24,64 EUR) ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,4 Prozent), was auch hier zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen in der einfachen Charttechnik daher mit einem "Neutral"-Rating eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Bezug auf Arcelormittal eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität aufweisen. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung in diesem Bereich.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen Wochen dominierten insbesondere negative Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt. Allerdings zeigen die berechenbaren Handelssignale aus den sozialen Medien 9 positive und 0 negative Signale, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher in Bezug auf die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einschätzung.