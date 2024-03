Arcelormittal Aktie: Was diese Entwicklungen verraten!

Die Stimmung für Arcelormittal hat sich in den letzten Wochen deutlich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war jedoch durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Arcelormittal in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 105,45 Prozent erzielt, was eine Outperformance von +105,45 Prozent im Branchenvergleich bedeutet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Arcelormittal liegt derzeit bei 0,98 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Aktie in Bezug auf ihre Dividendenpolitik als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Arcelormittal sowohl im längerfristigen als auch im kurzfristigen Durchschnitt nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren führt.