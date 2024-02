Arcelormittal Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung rund um Arcelormittal wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Analyse ergab, dass die Aktie nur eine geringe Aktivität im Netz aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hindeutet und zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führte. Insgesamt ergibt sich somit für Arcelormittal in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") konnte Arcelormittal im vergangenen Jahr eine Rendite von 105,45 Prozent erzielen, was 105,45 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe als "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arcelormittal liegt mit einem Wert von 5,06 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Aufgrund dieses Wertes erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative Strength-Index (RSI) klassifiziert die Aktie von Arcelormittal als Neutral-Titel. Der RSI7-Wert beträgt 83,33 und führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25-Wert von 53,06 zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators ergibt somit eine Einstufung als "Schlecht".