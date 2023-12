Arcelormittal Aktie: Tut sie es schon wieder?

Der Aktienkurs von Arcelormittal hat in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 105,45 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche, die im Durchschnitt keine Veränderung aufwiesen, übertrifft Arcelormittal diese um beeindruckende +105,45 Prozent. Auch im "Materialien"-Sektor schnitt das Unternehmen mit einer Rendite von 0 Prozent im letzten Jahr um 105,45 Prozent besser ab. Diese Überperformance führt zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arcelormittal bei einem Wert von 5. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt (KGV von 0) zeigt sich das Unternehmen auf ähnlichem Niveau und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurde Arcelormittal in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. Auch die überwiegende Mehrheit der Themen rund um den Wert waren negativ. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Schlecht" eingestuft, obwohl die Redaktion auch 4 positive Signale gefunden hat, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Arcelormittal-Aktie weist eine Überverkauft-Situation auf, sowohl auf 7-Tage-Basis (Wert: 9) als auch auf 25-Tage-Basis (Wert: 27,88). Daher erhält die Aktie eine positive Bewertung gemäß dem RSI und insgesamt ein "Gut"-Rating.

