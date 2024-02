Arcelormittal Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Arcelormittal derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 24,09 EUR, was bedeutet, dass der Aktienkurs (25,365 EUR) um +5,29 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies ist eine positive Bewertung. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 25,04 EUR, was einer Abweichung von +1,3 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher eine Bewertung von "Gut".

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Arcelormittal in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +105,45 Prozent erzielt. Der "Materialien"-Sektor hatte im gleichen Zeitraum eine durchschnittliche Rendite von 0 Prozent, was bedeutet, dass Arcelormittal um 105,45 Prozent über diesem Durchschnittswert liegt. Diese Überperformance führt zu einer Bewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen ergab hauptsächlich neutrale Themen in Bezug auf den Wert. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft. Die Redaktion hat auch 8 positive und 0 negative Signale herausgefiltert, was zu einer "Gut" Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Arcelormittal eine Dividendenrendite von 0,98 % aus, was 0,98 Prozentpunkte mehr ist als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Dies führt zu einer Einstufung von "Neutral".