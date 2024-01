Arcelormittal Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Aktienkurs von Arcelormittal hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 105,45 Prozent erzielt, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schneidet Arcelormittal mit 0,98 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (0 %) nur leicht besser ab, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie haben sich in den letzten vier Wochen verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was dazu führt, dass die Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arcelormittal liegt mit einem Wert von 5,06 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Daher erhält die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien ebenfalls ein "Neutral" Rating.