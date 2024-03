Arcelormittal Aktie: Ruhig bleiben!

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Arcelormittal Aktie derzeit um -2,16 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, wird die Einstufung ebenfalls als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +0,56 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Arcelormittal Aktie bei einem Wert von 5. Im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 0) befindet sich die Aktie auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent). Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, wird die Arcelormittal Aktie daher als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation lässt sich eine deutliche Verbesserung der Stimmung für Arcelormittal in den vergangenen Wochen erkennen. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Die Diskussionsstärke, welche die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität. Daraus resultiert eine "Neutral"-Bewertung für Arcelormittal. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Gut" bewertet.

Die Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ gegenüber Arcelormittal eingestellt waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Arcelormittal daher eine "Schlecht"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Gut"-Richtung zeigte. Dies führt zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Arcelormittal von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.