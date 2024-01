Arcelormittal Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Arcelormittal-Aktie: Analyse der Dividende, des Sentiments und der Fundamentaldaten

Die Arcelormittal-Aktie verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 0,98 Prozent, was leicht über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie. Im Bereich des Sentiments und Buzz zeigt sich, dass die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet positiv ist. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung deuten auf ein gutes langfristiges Stimmungsbild hin, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhält.

Auch aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, schneidet die Arcelormittal-Aktie neutral ab. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt im Vergleich zu ähnlichen Werten aus der "Metalle und Bergbau"-Branche auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt hingegen eine überwiegend negative Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Arcelormittal in den letzten Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils negativ. Basierend auf der Stimmungsanalyse wird der Arcelormittal-Aktie daher eine "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung gegeben.

Zusätzlich zeigen Optimierungsprogramme mehrere bestätigte Handelssignale, die überwiegend in eine positive Richtung weisen, was zu einer "Gut"-Bewertung für dieses Kriterium führt. Insgesamt erhält Arcelormittal von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis leicht positive Bewertung der Arcelormittal-Aktie in verschiedenen Kategorien, was Anlegern eine Orientierung bieten kann.