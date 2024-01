Arcelormittal Aktie: Lieber noch laufen lassen?

Die Aktie von Arcelormittal weist derzeit eine Dividendenrendite von 0,98 % auf, was nur leicht höher ist als der Branchendurchschnitt ("Metalle und Bergbau") von 0 %. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt Arcelormittal mit einer Rendite von 105,45 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Arcelormittal-Aktie zeigt, dass sie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Jedoch wird die Aktie auf 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft, was zu einem "Gut"-Rating führt. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Arcelormittal.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. Dennoch haben sich die Anleger in den letzten ein, zwei Tagen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Arcelormittal unterhalten. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben eine Gleichverteilung von Kauf- sowie Verkaufsignalen ergeben in den letzten zwei Wochen. Als Schlussfolgerung erhalten wir eine "Neutral" Bewertung für dieses Kriteriums. Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.