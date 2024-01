Arcelormittal Aktie: Jetzt geht’s rund!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arcelormittal liegt bei einem Wert von 5, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Metalle und Bergbau" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment für Arcelormittal ist überwiegend positiv, wie Diskussionen in den sozialen Medien zeigen. In den letzten Tagen war jedoch wenig positive oder negative Berichterstattung vorhanden, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Analytische Untersuchungen weisen insbesondere auf "Gut"-Signale hin, mit insgesamt vier positiven Signalen.

Im Bereich der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Arcelormittal-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 24,23 EUR, während der letzte Schlusskurs bei 24,72 EUR liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +2,02 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs (+5,82 Prozent) über dem gleitenden Durchschnitt (23,36 EUR), was zu einem "Gut"-Rating führt.

Im Vergleich zum Sektor "Materialien" hat die Arcelormittal-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 105,45 Prozent erzielt, was 105,45 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Somit wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet aufgrund ihrer Überperformance in der Branche "Metalle und Bergbau".