Arcelormittal Aktie: Jetzt geht’s erst richtig los!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator zur Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Arcelormittal im Fokus der Diskussionen. Dabei wurde überwiegend positive Meinungen veröffentlicht. In den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Arcelormittal, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt. Weitergehende Studien zeigen, dass vor allem "Gut"-Signale abgegeben wurden, insgesamt vier an der Zahl. Zusammenfassend ergibt sich daher bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Gut".

Die Dividendenrendite für Arcelormittal beträgt 0,98 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt nur leicht über dem Mittelwert von 0,83 Prozent. Unsere Analysten bewerten die Dividendenpolitik daher als "Neutral".

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den vergangenen vier Wochen nicht festgestellt werden, weshalb wir die Aktie mit einem "Neutral" bewerten.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") hat die Arcelormittal-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 105,45 Prozent erzielt, was 105,45 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".