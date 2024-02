Arcelormittal Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei Arcelormittal liegt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage bei 84,73 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 48,6, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Arcelormittal eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem RSI.

Die Dividendenrendite von Arcelormittal beträgt derzeit 0,98 %, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 0 % liegt. Daher wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Arcelormittal besonders negativ diskutiert, was zu einer heutigen "Schlecht"-Einschätzung führt. Allerdings haben automatische Analysen ergeben, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt Arcelormittal mit einer Rendite von 105,45 Prozent deutlich über dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.