Arcelormittal Aktie: Hier ist das letzte Wort noch nicht gesprochen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine bedeutende Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Bei Arcelormittal beträgt das aktuelle KGV 5, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" im Durchschnitt ein KGV von 0 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist Arcelormittal weder unterbewertet noch überbewertet und erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Diskussionen zeigt jedoch, dass das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich, was zu einem "Gut"-Rating führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Arcelormittal auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 0,98 % aus, was 0,98 Prozentpunkte mehr ist als der Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Arcelormittal eine Performance von 105,45 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um 0 Prozent lagen, was eine Outperformance von +105,45 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag Arcelormittal 105,45 Prozent über dem Durchschnitt. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.