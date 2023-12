Arcelormittal Aktie: Hammer-Nachricht!

Arcelormittal: Stimmungsbild und technische Analyse im Fokus

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung wurde das Stimmungsbild von Arcelormittal über einen längeren Zeitraum betrachtet. Die erhöhte Aktivität im Netz deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Allerdings zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Arcelormittal die Einstufung "Schlecht" in diesem Punkt.

Bezogen auf den Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Arcelormittal als Neutral-Titel bewertet. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Arcelormittal-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 3,78, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 9,12, der ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength-Index lautet somit "Gut".

In den sozialen Medien wurden Arcelormittal in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als eher neutral bewertet. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine Anleger-Stimmung, die die Einstufung "Gut" erlaubt. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab zudem 5 "Gut"- und 1 "Schlecht"-Signal, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 24,27 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 26,18 EUR, was einer positiven Abweichung von 7,87 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 22,27 EUR eine positive Abweichung von 17,56 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Arcelormittal somit für die einfache Charttechnik eine "Gut"-Bewertung.