Arcelormittal Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Die Arcelormittal-Aktie wird von der Redaktion insgesamt neutral bewertet. Die Dividendenrendite beträgt 0,98 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt. Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie in den letzten 7 Tagen überverkauft war, während sie auf 25-Tage-Basis als neutral eingestuft wird. Die Anlegerstimmung ist größtenteils negativ, basierend auf Diskussionen in den sozialen Medien und aktuellen Nachrichten. Die technische Analyse ergibt eine gute Bewertung aus charttechnischer Sicht, jedoch wird die Aktie auf Basis des 50-Tages-Durchschnitts als neutral bewertet. Insgesamt erhält Arcelormittal also gemischte Bewertungen in Bezug auf Dividendenpolitik, Anlegerstimmung und technische Analyse.

