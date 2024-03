Arcelormittal Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Für Arcelormittal zeigt der RSI aktuell einen Wert von 80,31, was auf eine Überkaufung hinweist und das Signal "Schlecht" ergibt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 62, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf dieser Basis wird die Einstufung als "Neutral" betrachtet, was insgesamt zu einer Einstufung des RSI als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder sogar umkehren. Für Arcelormittal wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet, wobei ein niedrigeres KGV normalerweise auf eine preisgünstigere Aktie hinweist. Mit einem KGV-Wert von 5,06 liegt Arcelormittal auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche "Metalle und Bergbau", was zu einer neutralen Bewertung führt.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Arcelormittal im vergangenen Jahr eine Rendite von 105,45 Prozent erzielt hat, was 105,45 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Gut" bewertet.