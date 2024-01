Arcelormittal Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Aktie von Arcelormittal zeigt aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,06, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentalen Kriterien. Die Dividendenrendite beträgt derzeit 0,98%, was nur geringfügig über dem Branchendurchschnitt liegt und daher auch als neutral eingestuft wird.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmung gegenüber dem Unternehmen in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei in den letzten ein bis zwei Tagen vermehrt positive Themen diskutiert wurden. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Der Relative Strength Index (RSI) der Arcelormittal-Aktie zeigt einen Wert von 68 für die letzten 7 Tage, was zu einer neutralen Bewertung führt. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis mit einem Wert von 15,92 als überverkauft einzustufen, was zu einer positiven Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Arcelormittal eine neutrale Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien, des Anleger-Sentiments und des Relative Strength Index.