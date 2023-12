Arcelormittal Aktie: Es hätte schlimmer kommen können!

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können die Einschätzungen zu Aktien beeinflussen. In Bezug auf Arcelormittal wurde eine mittlere Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum stabil, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Arcelormittal liegt mit 5,06 auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt, was zu einer neutralen Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was zu einer schlechten Gesamtbewertung führt. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass überwiegend negative Themen diskutiert wurden, was zu der Einschätzung "Schlecht" führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Arcelormittal derzeit eine Rendite von 0,98 % auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer neutralen Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung in Bezug auf die Diskussionstätigkeit, fundamentale Kriterien und Dividendenrendite, während die Anleger-Stimmung als schlecht bewertet wird.